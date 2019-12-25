Валерий Цепкало сбежал от ареста в Москву

Политик рассказал, что ему поступила информация о готовящемся аресте.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал в Москву, опасаясь уголовного преследования. Об этом пишет "Интерфакс".

Политик рассказал, что ему поступила информация о готовящемся аресте. Поэтому он вместе с двумя детьми уехал в Россию. При этом его супруга Вероника Цепкало осталась в Белоруссии для участия в избирательной компании Светланы Тихановской.

Ранее мы писали, что незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Цепкало призвал выходить на митинги.

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