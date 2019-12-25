Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Цепкало призвал выходить на митинги

Цепкало отметил, что власти Белоруссии уже начали фальсифицировать результаты выборов 9 августа.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало призвал белорусов выходить на митинги 15 июля. Видеообращение он опубликовал в YouTube.

Мы увидели активность гражданского общества. Валерий Цепкало, белорусский политик

Он отметил, что до этого молодые юноши и девушки выходили в "цепочки солидарности" и на них "смотрел весь мир". По словам Цепкало, на них смотрели с "воодушевлением и надеждой".

Политик призвал сограждан показать, что белорусы это граждане, а не "народец". При этом он заявил, что протест должен быть исключительно мирным, проявление насилия недопустимо.

Цепкало отметил, что власти Белоруссии уже начали фальсифицировать результаты выборов 9 августа. Он считает, что эти манипуляции продолжатся, если граждане не будут регулярно выходить на улицу и высказывать своё несогласие.

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