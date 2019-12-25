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Лукашенко не указал в декларации никакого имущества
Сегодня, 14:02
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matveyvn

Лукашенко не указал в декларации никакого имущества

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У него нет в собственности акций, земельных участков или недвижимости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не указал в декларации никакого имущества. Об этом рассказали в ЦИК республики.
Судя по декларации, Лукашенко не владеет никаким имуществом. В качестве дохода за 2019 год он указал 117 тысяч белорусских рублей. Это сумма его президентской зарплаты.

Из декларации следует, что у Лукашенко нет в собственности акций, земельных участков или недвижимости. Также в документе указано, что президент Беларуси женат — его супруга Галина Лукашенко владеет жилым домом и земельным участком в Могилевской области. Ей также принадлежат 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод" и дом в деревне.

Ранее Лукашенко заявил, что будет "защищать Белоруссию всеми законными методами".

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, выборы президента белоруссии, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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