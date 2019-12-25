Лукашенко: "Я буду защищать Белоруссию всеми законными методами"

Глава Белоруссии провел встречу с активом в Витебской области.

Александр Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства БЕЛТА со ссылкой на выступление политика в Витебской области.

Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что на 9 августа в республике назначены президентские выборы. Действующий глава государства выдвигает свою кандидатуру на шестой срок правления. В общей сложности ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов пятерых человек, двоим оппозиционерам было отказано в участии.

Операция спецназа против главного вора в законе Белоруссии попала на видео.