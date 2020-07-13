Полиция поймала во время сходки авторитетов Сашу Кушнера.

Операция спецназа против главного вора в законе Белоруссии попала на видео. Ролик разместили представители местного МВД. Оперативники рассказали, что задержание прошло на территории города Лида. Полиции удалось поймать подозреваемых во время сходки криминальных авторитетов во главе с Александром Кушнеровым. Мужчина известен в преступных кругах под прозвищем Саша Кушнер.

В белорусском МВД рассказали, что у задержанных изъято холодное оружие, включая ножи и топоры. На кадрах показан организатор сходки. Его уложили на землю с застегнутыми в наручниках руками. Мужчина признался в своем "титуле" и ответил на вопросы представителей закона.

В МВД заметили, что в Лиде авторитеты планировали разделить сферы влияния. Они хотели назначить смотрящих за населенными пунктами Гродненской области.

Стас Михайлов прекратил петь и промок ради рукопожатия Лукашенко.

Видео: Youtube/ МВД Беларуси