Стас Михайлов прекратил петь и промок ради рукопожатия Лукашенко

Михайлов впервые выступал на фестивале "Моя Александрия", который ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра.

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что Стас Михайлов прервал своё выступление ради рукопожатия президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reform.by.

Михайлов вышел со сцены под дождь, чтобы лично поблагодарить Лукашенко за приглашение на фестиваль "Моя Александрия".

Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас... Стас Михайлов

Отметим, что Михайлов впервые выступал на фестивале "Моя Александрия", который ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра.

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Видео:YouTube / REFORM BY