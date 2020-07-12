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Сериал "Сваты" в новом сезоне лишился двух главных героев

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Известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что сериал "Сваты" в новом сезоне лишился двух главных героев. Как оказалось, по трагическому стечению обстоятельств актеры Ольга Аросеева и Владимир Зельдин, игравшие роли мамы и папы скончались.

Известно, что работу над седьмым сезоном сериала снова перенесли. К съемкам приступят в 2021 году. Отмечается, что в новом сезоне появится новый персонаж – молодой Иван Будько. Его роль исполнит сын Добронравова Виктор.

Съемки сериала должны были проходить в Белоруссии. Седьмой сезон сериала "Сваты" будет состоять из 12 серий. 

Ранее мы сообщали о том, что Соловьев назвал Уткина "жирным свином" и обвинил в ксенофобии.

Видео:YouTube / НОВОСТИ СВАТЫ 7

Теги: кино, культура, сваты
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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