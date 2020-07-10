Соловьев назвал Уткина "жирным свином" и обвинил в ксенофобии

Телеведущий прокомментировал слова Уткина о Тине Канделаки.

Владимир Соловьев назвал Василия Уткина "жирным свином" и обвинил в ксенофобии. Телеведущий заявил об этом в рамках стрима на собственном YouTube-канале. Очередной раунд критики в адрес спортивного комментатора произошел из-за слов Уткина о генеральном продюсере "Матч ТВ" Тине Канделаки. По мнению Соловьева, Уткин является мерзавцем и подонком.

Вася — патологический трус. Он, кроме того, что является абсолютным нацистским мерзавцем и подонком, ксенофоб в чистом виде Владимир Соловьев, российский телеведущий

Соловьев заявил, что Канделаки воплощает собой все то, что "невозможно в жизни Уткина". По мнению журналиста, ненависть со стороны Уткина к гендиректору спортивного телеканала связана с его нелюбовью к другим национальностям и женщинам в общем. Соловьев считает Тину Канделаки умной, интеллигентной и профессиональной женщиной.

Соловьев упомянул "обколотые складочки" Бони и был высмеян.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE