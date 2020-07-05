Соловьев раскрыл результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

На водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова обнаружены ДНК актера

Ведущий Владимир Соловьев рассказал о заключении экспертов в ходе беседы с адвокатом семьи погибшего Сергея Захарова в рамках своей программы "СоловьевLIVE". Согласно документу, на срезе водительской подушки безопасности автомобиля артиста найдены его пот и эпителиальные клетки.

Ранее Эльман Пашаев, представляющий защиту Ефремова, объявил о том, что актер отрицает свою вину. Адвокат подтвердил нахождение артиста в автомобиле, но не дал четкого ответа на вопрос, кто находился за рулем.

Напомним, ДТП с участием артиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических средств, произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в автофургон службы доставки. Водитель фургона был доставлен в реанимацию, где позже скончался.

Видео: YouTube / ТСН