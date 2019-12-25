Соловьев упомянул "обколотые складочки" Бони и был высмеян

В шоу Соловьева пришла звезда реалити-шоу "Дом 2".

Владимир Соловьев упомянул "обколотые складочки" Виктории Бони и был высмеян. Телеведущий пригласил в эфир собственного шоу "Соловьев LIVE" на YouTube звезду телепроекта "Дом 2". Автор проекта спросил у гостьи, были ли у нее операции, так как у женщины он заметил нарушения мимики и речи. В ответ Боня заявила, что готова заплатить деньги Соловьеву, если он докажет, что она проходила через операции.

Хорошо, вы называете это не операцией, а вкачиванием, уколами. Ну укольчики-то делаем? Складочки обколотые Владимир Соловьев, телеведущий

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" заявила, что мужчине должно быть стыдно говорить о чьих-либо складочках. Она добавила, что не колола себе ботокс. Она предложила Соловьеву посмотреть на себя в зеркало дома. Боня язвительно отметила его "висящий второй подбородок". Она рекомендовала ведущему посетить ее курсы, на которых она сделает "его контур четким".

Боня назвала получающих минимальную зарплату россиян "алкоголиками и нищебродами".

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE