Деятель раскритиковал заявление коллектива театра "Современник".

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал реакцию "Современника" на ДТП с Ефремовым.

Соловьев отметил, что "лучше бы они продолжали молчать". В свою очередь, представители театра заявили, что никак не комментировали ситуацию в связи с вызванным шоком. Артисты "Современника" пытались осознать и осмыслить смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. В театре подчеркнули, что это огромная трагедия. Они назвали её "общей болью, которую невозможно выразить".

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в понедельник, 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался с автомобилем "Лада". От полученных травм, водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. Затем, Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у всей семьи погибшего и пообещал помощь. Однако, родственники Захарова отказались от материальной помощи.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в России увидели агрессивное продвижение западных ценностей.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE