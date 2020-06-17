Запад считает, что государства следуют неправильным и аморальным ценностям.

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Глава Совбеза утверждает, что западные страны ставят другие государства и народы перед выбором. Он заключается в том, что страны должны принимать "универсальные ценности", либо принимать свои аморальные. Затем, Патрушев привел в пример однополые браки. Он уточнил, что семья – это союз между мужчиной и женщиной, а всё остальное это противоестественно. Таким образом, возникает конфликт в самом западном обществе.

Патрушев отметил, что есть такое понятие, как "средний класс" — это те, кто всегда были консерваторами и обеспечивали сохранение традиционных ценностей. При этом, глава Совбеза утверждает, что Запад уничтожает и это понятие.

Уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, в свою очередь, стимулировали возрождение пещерного национализма, который фактически поощряется США и ведущими странами "единой" Европы, как, например, на Украине. - Николай Патрушев, глава Совбеза

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Видео: Youtube/ABC News