Собянин поздравил артистов с началом полноценной жизни театров и возобновлением репетиций.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении репетиций в театрах Москвы. Об этом градоначальник сообщил в рамках своего визита в один из столичных театров.

Градоначальник пожелал работникам театра творческих успехов. По словам мэра, он был очень рад пережить самую страшную пору эпидемии вместе с ними. Министр культуры России Ольга Любимова надеется, что карантинные меры будут ослаблены при благоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Совсем недавно Сергей Собянин заявил, что Москва выходит из режима самоизоляции. В столице отменили пропускной режим и график прогулок. Как отметил мэр, Москва возвращается к привычному ритму жизни.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что московская подземка закроет шесть станций метро во время репетиции парада Победы.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина