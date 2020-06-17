Речь идёт о станциях "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая", "Александровский сад", "Театральная", "Охотный ряд" и "Площадь Революции".

Московская подземка закроет шесть станций метро во время репетиции парада Победы. Информация об ограничении работы станций опубликована на официальном Twitter-аккаунте метрополитена Москвы.

Станции будут работать только на вход и пересадку пассажиров в среду с 19:00 и до окончания репетиции торжественного мероприятия на Красной площади. Сам парад пройдет 24 июня в 10:00 по московскому времени. В нём примут участие более 230 единиц техники и свыше 14 тыс. военнослужащих. Приглашены 13 иностранных делегаций.

У военных будет две репетиции. Одна состоится ночью 18 июня, вторая запланирована на 20 июня.

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Видео: kremlin.ru