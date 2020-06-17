Сегодня, 17 июня, в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ), специалисты зафиксировали новый температурный рекорд.

Температура в Москве побила рекорд 1892 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

Воздух в столице прогрелся на 0,6 градуса больше, чем при жизни Александра III. Термометр показал 31,4 градуса по Цельсию. Руководитель Гидрометцентра утверждает, что, и это не предел. Он уверен, что температура поднимется ещё выше. При этом, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что этот рекорд был самым низким из всех зафиксированных в ближайшие к этой дате дни. В качестве пример Варакин назвал 16 июня 1892 года. Тогда столбик термометра поднялся выше сегодняшней температуры.

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Видео: ВК/ГБУ "Гормост"