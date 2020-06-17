По состоянию на 17 июня, цена тонны топлива составила 56,7 тыс. рублей.

Стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на бензин Аи-95 побил рекорд за всю историю торгов. Даже во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов бензин стоил не больше 56,3 тыс. рублей за тонну. Речь идёт о стоимости бензина в 2018 году. Получается, что с середины апреля 2020 года цена на Аи-95 увеличилась более чем на 50 процентов.

Экономисты утверждают, что спрос на нефтепродукты восстанавливается после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. При этом производство на заводах не справляется с нагрузкой. Отдельное влияние оказывает запрет правительства на импорт бензина из-за рубежа.

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Видео: Youtube/RussianPlus