Дипмиссия на своей страничке в Facebook написало о пожелании московским коллегам скорейшего выздоровления.

Американские полицейские поддержали коллег, раненных при перестрелке в Москве. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

Полицейские из США выразили благодарность и солидарность со своими "братьями". Они отметили, что молятся о выздоровлении своего коллеги.

Напомним, что инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Сотрудники ГИБДД Алексей Поярков и Сергей Крылов остановили такси за нарушение ПДД. Они находились в служебном автомобиле, когда по ним начал стрелять неизвестный прохожий. Полицейские начали стрелять в ответ из табельного оружия. В результате они получили тяжелые ранения. Сейчас медики борются за их жизни. Злоумышленником оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев. Его задержали на месте преступления.

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