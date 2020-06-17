Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ отменило приказ времен СССР о меню в самолетах. Документ опубликован на сайте кабмина.

Во времена СССР завтрак или ужин пассажира, летевшего экономклассом на внутрисоюзном или международном рейсе, включал в себя закуску, сливочное масло, горячее блюдо с гарниром, сахар, лимон, чай или кофе, фрукты или сок, булочку "Летную", кондитерское изделие, джем, хлеб, специи и зубочистки. Приказ предполагал, что вегетарианцы вместо мясных или рыбных блюд получают овощи или крупы. Также для них увеличивали порцию фруктов и соков.

По нынешнему закону, авиаперевозчик должен предоставить горячие и холодные напитки, а также питание. Обед полагается только в том случае, если рейс длится более трех часов, и далее каждые 4 часа в дневное и каждые 6 – в ночное. Разработкой меню занимается авиакомпания.

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