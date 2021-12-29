Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссий в Москве и Брюсселе

Альянс намерен укрепить связи на военном и гражданском уровнях.

Североатлантический альянс заинтересован в восстановлении работы дипмиссий в Москве и Брюсселе. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО генсек блока Йенс Столтенберг.

Данный вопрос был поднят во время дискуссии между сторонами во время прошедших накануне переговоров в Вене. По словам Столтенберга, альянс заинтересован в укреплении связей на военном и гражданском уровнях.

Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он признал, что переговоры были непростыми, однако однозначно необходимыми.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Россия отключит системы НАТО, если она не ужмется до границ 1997 года.

Видео: YouTube / NATO News