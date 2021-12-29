Политолог Сатановский: Россия отключит системы НАТО, если она не ужмется до границ 1997 года

Альянсу может дорого обойтись открытое военное давление на Россию, считает эксперт.

Москва готова ждать сколько угодно времени возврата НАТО к прежним границам 1997 года. Такое мнение в эфире радио "Вести FM" выразил политолог Евгений Сатановский. Эксперт уверен, что отказ альянса от выполнения условий Москвы по безопасности может дорого обойтись ему.

По словам Сатановского, Россия может оставить за собой право на односторонние военные меры, к примеру, отключить работу систем, которые присутствуют на объектах НАТО.

Просто перестанут работать системы, размещенные на объектах Североатлантического альянса. Евгений Сатановский, политолог

Он отметил, переход к открытому военному давлению на Россию НАТО может обойтись очень дорого. Эксперт сомневается в возможностях альянса "засыпать крылатыми ракетами" со стороны Черного моря, как некогда заявляли его представители. Однако у РФ такая возможность имеется благодаря военным базам в Крыму и в Сирии.

Ранее в Госдепе заявили, что США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО.

Видео: Youtube / Вести FM