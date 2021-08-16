Захарова: Швеция не выполняет обязательств по венским конвенциям в отношении дипмиссий РФ

Дипломат напомнила об инциденте в Гетеборге в конце августа.

Швеция не выполняет обязательств по венским конвенциям в отношении дипмиссий РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 31 августа в Гетеборге в ходе демонстрации сторонников киевского режима у здания генконсульства РФ было совершено нападение на исполняющего обязанности генконсула. Она считает ,что сотрудники шведских правоохранительных органов покинули место проведения антироссийской акции до того, как все ее участники разошлись. Также Захарова отметила, что полицейским был отдан приказ закрыть глаза на все, что произошло.

Шведские власти обязаны выполнять свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях в части обеспечения неприкосновенности российских миссий и их персонала. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что новые атаки беспилотников по России подтверждают террористическую сущность Киева.

Видео: МИД России