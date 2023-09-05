Захарова: новые атаки беспилотников по России подтверждают террористическую сущность Киева

По ее словам, неонацисты применяют поставляемые Западом вооружения.

Новые атаки беспилотников по России подтверждают террористическую сущность киевского режима. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала последние атаки беспилотников, которые произошли сегодня, 5 сентября. По ее словам, "киевские неонацисты" продолжают совершать преступления в отношении граждан России. Захарова подчеркнула, что они применяют поставляемые Западом вооружения.

Ранее мы сообщали, что Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте.

Видео: МИД России