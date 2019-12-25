Она призвала не голосовать за внесение поправки о минимальном уровне оплаты труда в Конституцию.

Боня назвала получающих минимальную зарплату россиян "алкоголиками и нищебродами". Об этом российская телеведущая рассказала в собственном аккаунте в Instagram. По мнению звезды проекта "Дом-2", в Конституцию РФ не следует вносить поправку о минимальном размере заработной платы. Боня добавила, что государство должно помогать бизнесу, который попал в затруднительную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Мы сначала раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают Виктория Боня, телеведущая

Звезда подчеркнула, что не понимает,почему государство обязано решать какую оплату труда будут получать "криворукие алкоголики".

Виктория Боня исчезла из Instagram после поездки к каннибалам в Перу.