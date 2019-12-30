Виктория Боня исчезла из Instagram после поездки к каннибалам в Перу 

Обеспокоенные поклонники забили тревогу и перешли в ее рабочий аккаунт.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что Виктория Боня исчезла из Instagram. Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" отправилась в Перу.

Перед поездкой Боня заявила, что намерена отправиться в джунгли к каннибалам. После её Instagram-аккаунт оказался недоступным.

Обеспокоенные поклонники забили тревогу и перешли в ее рабочий аккаунт.

"Видела что шаман с которым она была опубликовал что потерял ее , она не вернулась из джунглей", —сказано в сообщении.

Действительно, в своем Instagram-аккаунте шаман заявил о пропаже Бони.

При этом администраторы рабочего Instagram-аккаунта звезды заверили, что скоро все восстановится.

Ранее мы сообщали о том, что Columbia Pictures готовит новую версию фильма "Анаконда".

Видео: Youtube / Ходят Слухи, Victoria Bonya