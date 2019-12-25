ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента

Действующий президент Белоруссии хочет переизбраться в шестой раз.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на выборах, которые пройдут в республике 9 августа. В ЦИК ведут прямую онлайн-трансляцию с заседания, на котором оглашают зарегистрированных кандидатов, а также тем, кому в этом было отказано.

Напомним, что Александр Лукашенко планирует избираться на должность главы Белоруссии уже в шестой раз. Кроме него свои кандидатуры на пост подали еще шесть кандидатов. Двум из ним - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации на выборах.

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