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ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента
Сегодня, 13:27
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lesjasap

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента

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Действующий президент Белоруссии хочет переизбраться в шестой раз.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на выборах,  которые пройдут в республике 9 августа. В ЦИК ведут прямую онлайн-трансляцию с заседания, на котором оглашают зарегистрированных кандидатов, а также тем, кому в этом было отказано.

Напомним, что Александр Лукашенко планирует избираться на должность главы Белоруссии уже в шестой раз. Кроме него свои кандидатуры на пост подали еще шесть кандидатов. Двум из ним - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации на выборах.  

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Теги: александр лукашенко, белоруссия, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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