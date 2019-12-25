Молодых людей до 35 лет, служивших в армии, собирают на срочные сборы.

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова. Эксперт объяснил, что молодых людей призывают на срочную 25-дневную мобилизацию. В частности, повестки от военкоматов получают жители приграничной с РФ территории - Витебской области. Военные обращаются к гражданам до 35 лет, которые ранее проходили службу в местной армии.

Журналист рассказал, что военнообязанные должны явиться в пункты сбора 10 августа. Днем ранее в Белоруссии пройдет голосование за кандидатов в президенты страны. Днем 3 августа Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу юношей, которым исполнилось 18 лет. Призыв будет длиться с августа по ноябрь.

Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран.