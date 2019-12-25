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Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии
Сегодня, 10:09
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lesjasap

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

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Молодых людей до 35 лет, служивших в армии, собирают на срочные сборы.

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии. Об этом сообщил  Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова. Эксперт объяснил, что молодых людей призывают на срочную 25-дневную мобилизацию. В частности, повестки от военкоматов получают жители приграничной с РФ территории - Витебской области. Военные обращаются к гражданам до 35 лет, которые ранее проходили службу в местной армии.

Журналист рассказал, что военнообязанные должны явиться в пункты сбора 10 августа. Днем ранее в Белоруссии пройдет голосование за кандидатов в президенты страны. Днем 3 августа  Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу юношей, которым исполнилось 18 лет. Призыв будет длиться с августа по ноябрь.

Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран.

Теги: армия, белоруссия, мобилизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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