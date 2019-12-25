Глава республики рассказал о планах на новый президентский срок.

Александр Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран. Об этом политик сообщил в своей предвыборной программе, опубликованной в местном издании "Звезда". Глава республики заявил, что приложит все усилия, чтобы увеличить число стран-друзей для Минска.

Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что Минск всегда был открыт для дружбы и сотрудничества с другими странами. При этом Белоруссия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. Лукашенко заметил, что правительство республики ведет миролюбивую дипломатию, что является гарантией безопасности для граждан.

Лукашенко заявил, что независимость Белоруссии стоит дорого. Он призвал сохранить ее для будущих поколений.

Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии.