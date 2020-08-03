Белорусский лидер объяснил, что в банке сформирован трудовой коллектив, у которого есть навыки, а возможности будут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не губить "Белгазпромбанк" даже без Газпрома. Об этом он заявил в субботу на встрече с руководителями временной администрации финансовой организации Надежды Ермаковой.

Лукашенко заявил, что совместно с Национальным банком готов поддерживать "Белгазпромбанк". Он попросил поддерживать порядок в финансовой организации. По мнению главы республики, у "Белгазпромбанка" есть опытный коллектив, а возможности им предоставят власти. Также белорусский президент выразил благодарность Ермаковой за то, что она "в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив".

Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии (слова приводит агентство БелТА)

Ранее мы сообщили, что Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА