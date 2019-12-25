Документ о назначении Окладниковой появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов. Об этом сообщает ТАСС.

С 2012 до 2016 года Окладникова занимала должность в отделе промышленности гражданского назначения министерства финансов Российской Федерации. Затем, с 2016 по 2018 год девушка работала замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства. Позже её назначили исполняющим обязанности директора департамента, а потом главой департамента.

Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации. - сказано в официальном документе

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