Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов. Об этом сообщает ТАСС.
С 2012 до 2016 года Окладникова занимала должность в отделе промышленности гражданского назначения министерства финансов Российской Федерации. Затем, с 2016 по 2018 год девушка работала замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства. Позже её назначили исполняющим обязанности директора департамента, а потом главой департамента.
Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации.
- сказано в официальном документе
Ранее мы сообщили, что в Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все