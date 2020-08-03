Сегодня, 3 августа, новоизбранным 250 депутатов Скупщины Сербии приняли присягу.

В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва. Об этом из Белграда сообщает ТАСС.

Протестующие собрались у здания парламента Сербии в центре Белграда. Многочисленный протест внепарламентской оппозиции собрал лидер движения "Достаточно", экс-министр Саша Радулович. Его сторонники блокировали движение автомобилей на улице перед зданием и выкрикивали лозунги. Протестующие обвиняли властей в предательстве национальных интересов, а парламент в нелегитимности.

Напомним, что 21 июня в Сербии состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Затем, 1 июля, около 200 тыс. граждан проголосовали на 234 избирательных участках.

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Видео: Youtube/Глас 61