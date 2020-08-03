Писатель Захар Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на военного журналиста Семена Пегова.
Председатель партии "За правду" согласился с журналистом Семеном Пеговым, который высказал мнение о заинтересованности Китая в ситуации с задержанными боевиками ЧВК. Прилепин подчеркнул, что "с первого дня знал, что ребята едут в Венесуэлу через Белоруссию".
Может быть, мы еще каких-то деталей можем и не знать, но все приблизительно так, как пишет Семен.
- Захар Прилепин, писатель
Напомним, что накануне китаевед Бронислав Виногродский высказал противоположную точку зрения. Он считает, что конкуренция Китая и России в Африке и Южной Америке – это недостаточная мотивация для участия в конфликте.
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Фото: Википедия
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