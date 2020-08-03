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Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

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Прилепин посчитал, что Пегов говорит чистую правду.

Писатель Захар Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на военного журналиста Семена Пегова.

Председатель партии "За правду" согласился с журналистом Семеном Пеговым, который высказал мнение о заинтересованности Китая в ситуации с задержанными боевиками ЧВК. Прилепин подчеркнул, что "с первого дня знал, что ребята едут в Венесуэлу через Белоруссию".

Может быть, мы еще каких-то деталей можем и не знать, но все приблизительно так, как пишет Семен.

- Захар Прилепин, писатель

Напомним, что накануне китаевед Бронислав Виногродский высказал противоположную точку зрения. Он считает, что конкуренция Китая и России в Африке и Южной Америке – это недостаточная мотивация для участия в конфликте.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко призвал не губить "Белгазпромбанк" даже без Газпрома.

Фото: Википедия 

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: захар прилепин, мнение экспертов, семен пегов, чвк вагнера
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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