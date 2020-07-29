В Совфеде назвали недоразумением задержание российских бойцов частной военной компании (ЧВК).

Россия оценила обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщил член Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет РБК.

Джабаров отметил, что Россия никогда не планировала дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Он напомнил, что Минск – это стратегический союзник, с которым у России сложились "братские отношения".

Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно. - Владимир Джабаров, член Совета Федерации

Он подчеркнул, что пока трудно сказать, кого задержали и с какой целью они там находились. Джабаров надеется, что Россия и Белоруссия совместно разберутся с этим инцидентом.

Ранее мы сообщили, что Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона.

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