Сообщается, что среди задержанных есть "два или три бойца" из батальона Прилепина.

Писатель Захар Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона. Об этом он заявил изданию URA.RU.

В Telegram-канале Захар Прилепин написал, что целью находившихся в Белоруссии бойцов иностранных ЧВК были другие страны.

Прилепин засомневался, что бойцы приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране, как ранее об этом подумал президент страны Александр Лукашенко.

Недавно белорусские СМИ сообщили о задержании в стране более 30 россиян, якобы бойцов ЧВК "Вагнера". Посольство России в Минске отметило, что не получало официальных уведомлений о задержании граждан России.

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