Писатель Захар Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона. Об этом он заявил изданию URA.RU.
В Telegram-канале Захар Прилепин написал, что целью находившихся в Белоруссии бойцов иностранных ЧВК были другие страны.
Прилепин засомневался, что бойцы приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране, как ранее об этом подумал президент страны Александр Лукашенко.
Недавно белорусские СМИ сообщили о задержании в стране более 30 россиян, якобы бойцов ЧВК "Вагнера". Посольство России в Минске отметило, что не получало официальных уведомлений о задержании граждан России.
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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