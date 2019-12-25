Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский обсудил с Александр Лукашенко экстрадицию задержанных россиян. Об их телефонном разговоре сообщает сайт Зеленского.
Он выразил надежду на то, что 33 задержанных россиянина, которых Украина подозревает в терроризме на территории своей страны, будут переданы ей для привлечения их к уголовной ответственности.
Согласно действующим международно-правовым документам.
Владимир Зеленский, президент Украины
Лукашенко отметил, что Белоруссия в этих вопросах будет руководствоваться международными соглашениями, которые подписали Россия и Украина.
Ранее мы рассказывали, что объявленные в розыск 170 "российских боевиков" покинули Белоруссию.
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