Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

Белоруссия в этих вопросах будет руководствоваться международными соглашениями.

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский обсудил с Александр Лукашенко экстрадицию задержанных россиян. Об их телефонном разговоре сообщает сайт Зеленского.

Он выразил надежду на то, что 33 задержанных россиянина, которых Украина подозревает в терроризме на территории своей страны, будут переданы ей для привлечения их к уголовной ответственности.

Согласно действующим международно-правовым документам. Владимир Зеленский, президент Украины

Лукашенко отметил, что Белоруссия в этих вопросах будет руководствоваться международными соглашениями, которые подписали Россия и Украина.

Ранее мы рассказывали, что объявленные в розыск 170 "российских боевиков" покинули Белоруссию.