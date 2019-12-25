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Объявленные в розыск 170 "российских боевиков" покинули Белоруссию
Сегодня, 13:09
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matveyvn

Объявленные в розыск 170 "российских боевиков" покинули Белоруссию

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Бойцы переправлялись через Белоруссию в третью страну.

Объявленные в розыск 170 "российских боевиков" из ЧВК покинули Белоруссию. Об этом рассказал писатель Захар Прилепин, под руководством которого некоторые бойцы служили в ДНР. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом.

Захар Прилепин, писатель

По его словам, бойцы переправлялись через Белоруссию в третью страну. Группу, которая должна была вылетать последней, задержали белорусские власти. Прилепин отметил, что у группы не было абсолютно никаких целей в республике.

Ранее Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии.

Теги: белоруссия, наемники, чвк вагнера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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