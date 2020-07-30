Участники антиправительственных протестов заблокировали движение на двух магистралях в центре Софии.

В Болгарии потребовали отставки премьер-министра. Об этом сообщает радиостанция BNR.

На Орловском мосту и бульваре Царя-Освободителя появились палатки. Демонстранты выступили против администрации президента. Они требуют отставки правительства, которое возглавляет Бойко Борисов. Кроме того, они выступают против прокурора Ивана Гешева и введения машинного голосования. Протестующие пропускают только автомобили скорой помощи. Для автобусов и частных автомобилей движение заблокировано.

Напомним, что накануне в столице состоялась крупнейшая акция протеста, которая продолжалась 22 дня. Помимо столицы, демонстрации прошли в Варне, Бургасе, Русе, Пловдиве и других городах.

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Видео: Youtube/Crazy Bulgarian