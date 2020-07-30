В Еврокомиссии отказались даже прокомментировать сообщение СМИ о том, что крупный мессенджер Telegram подал жалобу в отношении нарушения американской корпорацией правил конкуренции.

Telegram пожаловался в Еврокомиссию на Apple. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

В жалобе мессенджер, которым пользуются более 400 млн человек в мире, обвинил компанию Apple в непредоставлении пользователям возможности загружать приложение Telegram не только через App Store. Авторы статьи уточняют, что в июне вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер упоминала о двух антимонопольных расследованиях в отношении американской корпорации. Первое касалось App Store, второе – Apple Pay.

Apple неоднократно отрицал обвинения о нарушении законодательства. Исполнительный директор Apple Тим Кук счел проверку App Store "разумной и уместной". Однако Кук добавил, что намерен защищать репутацию своей компании.

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Видео: Youtube/CNBC Television