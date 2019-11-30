По словам специалиста, так злоумышленники могут получать любую информацию, начиная от паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах.

Стало известно, чем опасны голосовые ассистенты. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на консультанта Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александра Рогозина.

Александр Рогозин отметил, что всё зависит от пользователя и мошенника, который хочет воспользоваться чужими данными. Он уточнил, что разработчики голосовых ассистентов обеспечивают конфиденциальность записей. Однако любое оснащенное микрофоном устройство способно записывать звуки. Затем записанное отправляется на сервер распознавания. Подобные материалы применяются для использования контекстной рекламы.

Ранее мы сообщили, что доказано существование "предыдущей" Вселенной.

Видео: Youtube/Tim Knox