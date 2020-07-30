В исследовании применялись математические инструменты, с помощью которых удалось описать неоднородность реликтового космического излучения, возникшего после зарождения Вселенной.

Доказано существование "предыдущей" Вселенной. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Авторы исследования уверены, что результаты исследования доказывают правильность гипотезы Большого отскока. По ней, наша Вселенная возникла из распада "предыдущей". Они думают, что текущая расширяющаяся Вселенная появилась из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы. Для этого они используют математический аппарат, который объединяет механику и теорию относительности.

Специалисты рассчитывают, что главной целью новых спутниковых миссий станет обнаружение следов первичных гравитационных волн на фоне реликтового излучения.

Ранее мы сообщили, что организаторам задержания Голунова предъявлено обвинение.

Видео: Youtube/Seeker