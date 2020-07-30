Следственный комитет (СК) объявил о завершении расследования уголовного дела экс-полицейских.

Организаторам задержания Голунова предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Коврижкина.

Коврижкин рассказал, что его подзащитному Игорю Ляховцу предъявили обвинение, но вину он не признал. Адвокат предположил, что остальным фигурантам дела также предъявили обвинение. По его словам, расследование по резонансному делу завершено.

Напомним, что 6 июня 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Затем, 8 июня, он был помещен под домашний арест. Благодаря общественной кампании в поддержку журналиста, 11 июня с него сняли все обвинения. Руководство МВД уволило 5 полицейских, которые принимали участие в задержании Голунова.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации