Люди сначала заметили плавник косатки, направляющейся прямо к ним. Затем, внезапно появилась выдра, которая прыгнула к ним в лодку.

Опубликовано видео, как выдра спасается от косатки в лодке с людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Автором видео является Джон Дорнеллас. Он проводит лодочные экскурсии по Аляске. В время одной из них он заснял на видео, как выдра пытается спрятаться от косатки. Животное было очень напугано. Когда зверек прыгнул к ним в лодку, Джон поздоровался с выдрой и сказал, что здесь она в безопасности. Какое-то время животное было растеряно и озиралось по сторонам. Она просидела в лодке несколько минут, после чего вернулась в воду.

Хозяин соседнего судна сообщил Джону, что косатка долго поджидала добычу, но вернулась восвояси ни с чем. Автор видео считает, что ему невероятно повезло наблюдать подобное, так как он уже 14 часов был на смене и устал.

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Видео: Instagram/ibreathewater