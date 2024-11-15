На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку

В ГУ МЧС сообщили о завершении операции.

Косатку, которую выбросило на берег Камчатского края, российским спасателям удалось выпустить в Охотское море. Соответствующей информацией с подписчиками в социальной сети "Вконтакте" поделился местный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев. В экстренном ведомстве подтвердили данные, что операция завершена. Они уточнили, что вместе с добровольцами удалось отвезти косатку к устьям, чтобы животное было вынесено потоком в море. В настоящее время косатка свободно передвигается в воде. Пресс-служба ГУ МЧС опубликовало видеозапись, на котором заметно, что косатка переносилась в воду при крановой поддержки и сетей.

Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям района. Спасибо. Сергей Лебедев, глава ГУ МЧС по Камчатке

Напомним, что устья, куда спасатели отвезли животное, расположены в 10 километрах от места, где животное оказалось выбросило на берег. Там косатка находилась с 14 ноября. Самку в тяжелом состоянии нашли местные жители на побережье около населенного пункта Устьевое Соболевского района Люди поливали ее водой до момента прибытия подмоги, а также прорыли от моря небольшой канал для животного. У косатки зафиксированы раны и потрескалась кожа. В ГУ МЧС добавили, что трещины образовались в связи с тем, что из-за отлива и мелководья косатка не могла дышать.

На Уточкина во время пожара пострадала женщина.

Фото и видео: ГУ МЧС России