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На Уточкина во время пожара пострадала женщина
Сегодня, 8:13
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На Уточкина во время пожара пострадала женщина

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Её госпитализировали в больницу.

В Приморском районе вечером 14 ноября в квартирном пожаре пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в доме по улице Уточкина поступило 14 ноября в 22:05. В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метро горело на площади 4 квадратных метра.                

В 22:27 пожар был ликвидирован. Пострадала женщина, её госпитализировали в больницу.

В пожаре на кухне в доме на Бухарестской улице погиб мужчина.

Фото: Piter.tv (архив)                

Теги: квартирный пожар, улица уточкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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