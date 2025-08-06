Избиение полицейского на улице Уточкина обернулось уголовным делом

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении мужчины 1979 года рождения.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, 28 февраля фигурант, находясь в парадной дома по улице Уточкина, ударил участкового полиции в область головы. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу