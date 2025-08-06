  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Избиение полицейского на улице Уточкина обернулось уголовным делом
Сегодня, 9:40
254
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Избиение полицейского на улице Уточкина обернулось уголовным делом

0 0

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении мужчины 1979 года рождения. 

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, 28 февраля фигурант, находясь в парадной дома по улице Уточкина, ударил участкового полиции в область головы. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: напавшая на сотрудника комтранса Петербурга получила условный срок. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: следствие, улица уточкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии