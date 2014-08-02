Напавшая на сотрудника комтранса Петербурга получила условный срок

Фигурантка припарковала свою машину в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" на улице Маршала Казакова.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении женщины, которой вменили ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе прошлого года она напала на сотрудника городского комитета по транспорту, напомнили в ведомстве.

Фигурантка припарковала свою машину в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" на улице Маршала Казакова, что зафиксировал специалист отдела южных районов Управления по выявлению административных правонарушений. Обвиняемая попыталась воспрепятствовать его работе, распылив в лицо потерпевшего содержимое перцового баллончика. Ему потребовалась помощь медиков.

Нарушительнице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год условно. Испытательный срок для осужденной составит 2 года.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга