Пассажиров удалось вовремя эвакуировать из транспорта.

В Болгарии сгорел туристический автобус. Об этом сообщили журналисты из местного национального телевидения. В СМИ уточнили, что инцидент произошел в ночь на 8 сентября на автомагистрали "Фракия" в окрестностях столицы. Пострадавшее средство находилось в движении. Оно направлялось из Софии в Стамбул.

На данный момент известно, что пассажирами являлись граждане Турции. Они были успешно эвакуированы из автобуса. Однако багаж оказался полностью уничтожен пламенем. Властям пришлось временно заблокировать движение по автомагистрали.

Ведется расследование по произошедшему.

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