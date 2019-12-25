В Софии проходят массовые протесты около парламента

Представителей закона забрасывают куриными яйцами.

В Софии проходят массовые протесты. Антиправительственные действия со стороны граждан Болгарии ведутся 56 день. Митинги получили название "великое народное восстание". Участники беспорядков забрасывают офицеров полиции куриными яйцами, а также организуют живую блокаду около здания парламента. Сегодня там должны собраться депутаты в свой первый рабочий день.

В ночь на 2 сентября около нового здания парламента в Софии началась собираться толпа. Властям города пришлось выставить у дома полицейское оцепление, чтобы защитить депутатов. На открытии новой сессии парламента должен выступить президент Румен Радев, а также вице-президент Илияна Йотова. Политики смогли спокойно пройти через ряды участников акции. Их приветствовали сами протестующие.

Напомним, что протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. Демонстранты также хотят лишить должности главного прокурора страны Ивана Гешева.

В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах.