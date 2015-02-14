Минобороны показало кадры применения БМПТ "Терминатор" Южной группировки

"Юг" выполнил задачу на СВО.

Российское министерство по обороне страны в социальных сетях показало кадры применения в зоне специальной военной операции боевой машины поддержки танков "Терминатор", работающей при "Южной" группировке войск. Военнослужащие уточнили, что сблизившись с объектом противника, БМПТ открывает по цели шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами из пушек 30-миллиметрового калибра. После выполнения поставленной боевой задачи техника оперативно отошла в безопасный район.

Расчеты боевых машин "Терминатор" на поле боя оказывают помощь танкистам при выполнении ими задач по уничтожению опорных пунктов и техники условного противника. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что "Терминатор" представляет из себя многоцелевую высокозащищеннкю боевую гусеничную машину огневой поддержки. Они оснащена мощными видами вооружения, современными приборвми управления огнем и имеет высокую маневренность. БМПТ способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП армии киевского режима. В качестве особенностей техники можно выделить возможность совместно с войсковой противовоздушной системой вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями врага.

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Фото и видео: Минобороны России