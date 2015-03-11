Netflix выложила первые 6 минут первого эпизода "Терминатор: Зеро"

Релиз аниме запланирован на 29 августа.

Американский стриминговый сервис Netflix на своём официальном YouTube-канале выложил первые шесть минут первого эпизода из нового аниме "Терминатор: Зеро". Авторы запланировали к выходу восемь эпизодов. Сюжет научно-фантастического аниме рассказывает о том, как искусственный интеллект Скайнет отправит в прошлое киборга-убийцу для того чтобы уничтожить японский искусственный интеллект под названием "Кокоро". Действие будут разворачиваться в 1997 году. Над проектом работали такие студии как Production IG и Skydance Television под руководством Масаси Кудо. Специалист известен аудитории по проекту "Блич: Тысячелетняя кровавая война". Терминатора в свежем шоу озвучит Тимоти Олифант ("Хитмэн", "Ловец снов"). Также Netflix опубликовала постер грядущего анимационного сериала "Терминатор: Зеро" (Terminator Zero). Официальная премьера намечена 29 августа 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Netflix