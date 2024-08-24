Авторы Genshin Impact представили геймплейный трейлер нового персонажа Качины

Релиз игры намечен на 20 ноября.

Студия miHoYo (HoYoverse) показала в социальных сетях трейлер новой героини приключенческой, RPG-игры Genshin Impact. В свежем ролике говорится о Качине. Она представлена как участница команды Аланна и играет важную роль в сюжетной линии и различных квестах. Создатели сделали девушку одним из персонажей элемента Электро. Она обладает отличным набором навыков, которые делают её полезной в сражениях. Стиль героини основан на быстрой атаке и способности управлять электрическими заклинаниями. Такие методы позволяет Качине наносить значительный урон противникам. Как и многие персонажи в игре, Качина имеет свои уникальные способности. Напомним, что компания также раскрыла дату выхода приключенческой игры Genshin Impact на игровой консоли Xbox Series X/S во время онлайн-презентации Gamescom Opening Night Live. Разработчики планируют выпустить игру в свет уже 20 ноября.

Авторы Life is Strange: Double Exposure представили свежий геймплей игры.

Фото и видео: YouTube / Genshin Impact